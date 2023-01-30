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عاجل.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.9%

كتب:

حسين ابراهيم
11:55 ص | الإثنين 30 يناير 2023
محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الأعدادية

محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الأعدادية

اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 85.9% من المتقدمين للامتحانات.

عدد الناجحين 

وأكد المحافظ، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 9 آلاف و236 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحان 9 آلاف و160 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 7 آلاف و840 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة.

بدوره أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه سيتم إعلان النتيجة على الرابط المخصص لنتيجة الشهادة الإعدادية، لافتا إلى تلقي التظلمات اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة أسبوعين.

حضر اعتماد النتيجة كل خالد أبو سلمة مدير التعليم الإعدادي، وإيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي، وعادل يحيى رئيس لجنة النظام والمراقبة، وعاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

وكانت الإدارات التعليمية بإدارات المحافظة الستة، انتهت من تصحيح وإعلان نتيجة امتحانات النقل والشهادة الإعدادية.

 

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