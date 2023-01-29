«الشباب والرياضة»: تطوير المؤسسات الرياضية في شمال سيناء بنسبة 100%

قال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إنّ المحافظات الحدودية عامة وشمال سيناء خاصة، كان لها نصيب كبير من جهود الدولة بمساريين أساسيين، الأول يتعلق بالبنية التحتية من حيث تطوير مراكز الشباب وغيرها من الهيئات الشبابية الموجودة بالمحافظة، والثاني تنفيذ الحزم والبرامج والأنشطة التي تم تكثيفها بالفترة الأخيرة، فضلا عن تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمشروعات خصيصًا لأبناء شمال سيناء.

تم الإنتهاء من التطوير الشامل لكل المؤسسات الرياضية بشمال سيناء

وأضاف الشاذلي، في مداخلة هاتفية على فضائية DMC، أنّ محافظة شمال سيناء الوحيدة في مصر حاليًا التي جرى تطوير مؤسساتها وهيئتها وبنيتها الرياضية بنسبة 100%، إضافة إلى تميز مراكز الشباب والساحات والأندية الرياضية بالمساحات الواسعة بالمحافظة.

5 زيارات لوزير الشباب والرياضة لمحافظة شمال سيناء

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أنّ المساحات الواسعة المتوفرة في المحافظة ساهمت في إقامة مجموعة من الملاعب مزودة بغرف للأنشطة وقاعات للاجتماعات والمتنزهات الاجتماعية بدلًا من إقامة ملعب منفردًا، مشيرًا إلى جهود وزارة الشباب والرياضة للمحافظة، التي تضمنت 5 زيارات لوزير الشباب والرياضة إلى شمال سيناء على مدار 4 سنوات، لعقد مجموعة من الافتتاحات المتتالية بالمحافظة.