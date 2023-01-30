«زراعة كفر الشيخ»: استخدام الإرشاد الرقمي «واتس آب» لتوعية المزارعين

نظمت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، عددًا من الحملات والمدارس الحقلية للحفاظ على محصول القمح، والبنجر، و الزراعات الشتوية، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور ناجح فوزي غربيه، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ.

الإرشاد الرقمي للزراعات وتحزيم القمح

وأكد الدكتور ناجح فوزي غربيه، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، عبر بيان اليوم الإثنين، إنه تم تنفيذ تحزيم زراعات القمح ضد الفئران بزمام عدد من الجمعيات بمراكز المحافظة، وعقدت المديرية ندوات تناولت أهم الآفات التي تصيب الحبوب المخزونة ،وكيفية مكافحتها بغاز الفوسفين " حبة الغلة"، وكذلك بما يتعلق بالمكافحة والإرشاد الرقمي عبر "واتس أب"، للتوعية من مخاطر الآفات للمحاصيل الزراعية.

مدارس حقلية للمزارعين

وأضاف غربية، أن مديرية الزراعة في كفر الشيخ، قد نظمت عدد من المدارس الحقلية الخاصة بمحصول القمح تحت رعاية مشروع ترشيد استخدام مياه دلتا النيل بالمشاركة مع Gizووحدة تطوير الرى الحقلى بمتابعة الارشاد الزراعي بكفرالشيخ، للنهوض بإنتاجية محصول القمح والتأكيد على ضرورة تنفيذ العمليات الزراعية والتوصيات الفنية الخاصة بمحصول القمح ومتابعة الحالة العامة للحقول.

وأكد غربية أن المديرية بدأ بالتواصل مع المزارعين من خلال منظومة الإرشاد الرقمي بإنشاء جروبات واتس بمشاركة المزارعين لبحث ومناقشة المشكلات التي تواجههم من خلال التواصل من خلال الجروبات، وتتم الإجابات الصوتية من قبل المختصين من المهندسين ، باعتبارها عيادة زراعية ويتم نشر الإرشاد لأكبر عدد من المزارعين من خلال تلك الجروبات، مؤكداً أن المديرية بدأ التجربة بمركز قلين.