تحرير 73 محضرا لمنشآت طبية خاصة مخالفة في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن ضبط 318 منشأة مخالفة وتحرير 73 محضر غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

المرور على 717 منشأة طبية

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية، نفذت مرورا على 717 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، وذلك في إطار خطة مديرية الصحة بالمنيا لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية.

ضبط أدوية داخل عيادات خاصة

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم تحرير 13 محضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة وتم مصادرة المضبوطات، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت الطبية الخاصة التي تم ترخيصها 21 منشأة، بالإضافة إلى توفيق الأوضاع لـ 122 منشأة، وإنذار 102 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع وفحص 9 شكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها.

على جانب آخر، قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحد المحلية أوقفت 3 حالات بناء مخالف بدون ترخيص بحي غرب المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات، بالإضافة إلى رفع مخلفات وتراكمات القمامة موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع الحي، ونقلها للمقلب العمومي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

كما تمكنت الوحدة المحلية بالمنيا من إزالة 5 حالات تعد، منها حالة تعدٍفي المهد بقرية تله، وحالة تعدٍ بالبناء المخالف بقرية بنى أحمد الغربية، وحالتي تعدٍ على أراضي زراعة بقرية دمشير، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بحي الأخصاص.