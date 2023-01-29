قطع المياه عن قريتين في محافظة المنيا لمدة 48 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، انقطاع المياه بقرى نزلة موسى وساقية موسى في مركز أبوقرقاص، غدا الاثنين وحتى الأربعاء 31 يناير، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك نظرا إلى عمل عداية مياه وخط انحدار ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة الأهالي.

استطلاع رأي عن ميكنة الخدمات

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، في وقت سابق، إجراء استطلاع رأي إلكتروني عبر الصفحة الرسمية للشركة للعملاء بمركزي مطاي والعدوة نحو ميكنة الخدمات وانسجاما مع الفكر السياسي الهادف إلى التحول الرقمي، وذلك ضمن التعاون المشترك بين الشركة ووزارة التنمية المحلية وتحت إشراف القابضة للمياه؛ فيما يخص مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه بصعيد مصر والذي يتم تنفيذ أنشطته بمحافظة المنيا بمركزي مطاي، والعدوة، وكذلك تنفيذ استطلاع رأي ميداني يستهدف 500 مواطن كعينة عشوائية بالمركزين.

يذكر أنه يجرى تنفيذ حملات للتوعية وطرق الآبواب استطلاعات رأي دورية على مدار العام ضمن خطة توعوية معدة مسبقا، حيث يتم تنفيذ 200 استطلاع شهريا بكافة مراكز المحافظة، بواقع 9 مراكز.

رأي المواطنين في خدمات مياه الشرب

وتهدف الاستطلاعات إلى التعرف على رأي العملاء في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة، واستقبال الاستفسارات والشكاوى، ومن ثم تحليل تلك الاستطلاعات لاتخاذ اللازم في ضوء البيانات المتاحة.

وناشدت الشركة عملائها بالتعاون وملء الاستبيان والتعبير عن آرائهم بمنتهى المصداقية، لتعزيز صدق البيانات التي يجرى الحصول عليها، واتخاذ قرارات في ضوئها.