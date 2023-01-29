أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا.. بينهم 5 أطفال

استقبلت مستشفي سمالوط النموذجي بشمال محافظة المنيا، مساء اليوم، 18 مصابا بينهم 5 أطفال، جميعهم من محافظة الفيوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من مدخل دير جبل الطير بشرق النيل في محافظة المنيا.

أسماء المصابين في حادث المنيا

والمصابون في حادث صحراوي محافظة المنيا هم: نورا مصطفي عبد الفتاح 28 عاما، ميرفت إسماعيل سيد 42 عاما، محمد حسن سعد 10 سنوات، شقيقه أحمد 3 سنوات، بسمه بلال محمد 29 عاما، شقيقها عبد الرحمن 20 عاما، إيمان سعد حزين 58 عاما، روحيم إبراهيم ربيع 16 عاما، أحمد رجب عبد التواب 22 عاما، عادل رمضان عيد 50 عاما، رانيا مصطفي عبد الفتاح 27 عاما، محمد عبد العظيم علي 51 عاما، جميلة عبد الغني 65 عاما، يونس محمد أحمد 3 سنوات، إيمان رمضان خليل 38 عاما، رضا حسني تمام 42 عاما، محمد أحمد حسني 9 سنوات، شقيقه حسني 3 أعوام، وجميعهم من محافظة الفيوم.

انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5269 ف ل ر، ميكروباص أجرة، قيادة تمام بيومي تمام 35 عاما، مقيم بالفيوم، وذلك بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من مدخل دير جبل الطير، بالوحدة المحلية ببني خالد، في شرق النيل بمركز سمالوط.

وبإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتحفظ رجال الأمن على السيارة والسائق تحت تصرف النيابة العامة.