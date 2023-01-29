افتتاح عدد من معارض «أهلا رمضان» بـ3 مراكز في شمال المنيا

افتتح الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، عددا من معارض «أهلا رمضان» بمراكز سمالوط، مطاي، بني مزار، وكذلك معرض بقرية المعصرة بمركز ملوي، وذلك ضمن سلسلة من المعارض التي يجرى افتتاحها بمراكز وقرى المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بالتوسع في إقامة المعارض وتوفير كل السلع والمواد الغذائية بأسعار تتناسب مع كل فئات المواطنين، بهدف ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة وافتتاح معارض أهلا رمضان علي مستوي جميع المحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، أحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط، عماد حسن رئيس مركز بني مزار، على الكيال نائب رئيس مركز مطاى، أحمد راضي رئيس الغرفة التجارية وعدد من الجهات المعنية.

توفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة

أوضح نائب المحافظ، أن تلك المعارض تأتي ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار والوصول إلى جميع أهالينا في قرى المحافظة، مشيرا إلى أن البيع داخل معارض أهلا رمضان بأسعار مناسبة وبتخفيضات من 20-30% لجميع السلع الغذائية.

وتفقد نائب المحافظ أقسام المعارض وكل المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، كما التقى بالمواطنين الوافدين على المعرض واطمئن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من سلع متنوعة بأسعار مخفضة، وموجهين الشكر والتقدير للدولة لحرصها على توفير السلع بكافة أنواعها وبأسعار مخفضة .

حملات مكثفة على المنافذ والمحلات

ووجه نائب المحافظ وكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يومياً على كل المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، لافتا إلى أن معارض «أهلا رمضان» بجميع المراكز والقرى التابعة لها، تشهد اقبالاً من المواطنين، ويجرى تغذية تلك المعارض بصفة يومية بكل السلع الغذائية، لتوفير جميع احتياجات ومتطلبات المواطنين بمختلف الفئات الاجتماعية.