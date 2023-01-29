إصابة 18 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بالصحراوي الشرقي في المنيا

أصيب 18 شخصا بينهم أطفال، اليوم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من مدخل دير جبل الطير، بشرق النيل، أمام مركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، حيث وقع الحادث بسبب السرعة.

بلاغ بانقلاب سياره ميكروباص

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5269 ف ل ر، ميكروباص أجرة، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من مدخل دير جبل الطير، بالوحدة المحلية ببني خالد، في شرق النيل بمركز سمالوط.

نقل المصابين لمستشفى سمالوط

وبانتقال رجال الأمن والبحث الجنائي وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 18 شخص بينهم أطفال بسحجات وكدمات وجروح واشتباه ارتجاج وكسور، وجرى نقلهم إلي مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة الميكروباص وسائقها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.