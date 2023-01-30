ضبط 19 طن منتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، حملة تفتيشية على مزرعة مواشي ملحق بها مصنع منتجات ألبان «جميد - بروتين»، يدار دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

ضبط 19 طن ألبان

وقالت الدكتور لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، في بيان صحفي، إن الحملة تمكنت من ضبط 19 طنًا من منتجات الألبان «جميد - بروتين لبن» غير صالحة، إذ تم تحرير محضر جنحة صحية للمدير المسؤول لعدم وجود شهادة صحية، وتحرير محضر جنحة صحية لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم بها.

التصنيع داخل مزرعة مواشي

وأضافت مدير عام الطب الوقائي، أن المكان عبارة عن مزرعة مواشي ودواجن يتم التصنيع بها مع وجود دورة مياه تفتح مباشرة على مكان التصنيع، فضلًا عن وجود قوارض وحشرات زاحفة وزواحف، مؤكدة على عدم التهاون مع المخالفين وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطن.