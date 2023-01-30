تحلل جثة فتاة في «بانيو الحمام» بعد وفاتها مختنقة بالغاز بمصر الجديدة

قطع صريخ وعويل فتاة الأجواء الهادئة بأحد شوارع مصر القديمة، بعد أن اكتشفت وفاة شقيقتها داخل حمام الشقة التي تقطنها برفقة المتوفية، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكشف التقرير وفاتها مختنقة بالغاز.

مشهد مأساوي ومبكي

فوجئت «إيناس» في العقد الثالث من عمرها، فور عودتها من مأمورية عمل خارج القاهرة دامت لمدة 3 أيام، بعدم رد شقيقتها الصغرى «داليا.م»، 31 سنة، على الهاتف، ليسيطر عليها القلق والخوف، متلهفة على الوصول إلى الشقة لبيان حقيقة الأمر.

تقرير الطب الشرعي يكشف سبب الوفاة

وفقًا للتحريات والتحقيقات وصلت الفتاة التي تقيم برفقة شقيقتها للعقار، وصعدت السلالم بخطوات سريعة وطرقت الباب على الجيران للسؤال عن شقيقتها هل شاهدوها أم لا؟، فكانت الإجابة أنهم لم يشاهدوها منذ 3 أيام حتى اعتقدوا أنها خارج المنزل برفقتها، وفتحت «إيناس» باب الشقة وظلت تنادي على شقيقتها دون جدوى، حتى سمعت أصوات المياه تخرج من «دش»، الحمام فوجدت شقيقتها ملقاه ببانيو الحمام، لتسقط على الأرض مغشيا عليها.

بلاغ بوفاة فتاة داخل «البانيو»

بدأت أحداث القصة، عندما دق الجيران هاتف غرفة عمليات النجدة التي أرسلت بلاغا لقسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، بالعثور على جثة فتاة داخل البانيو الخاص بمنزلها بدائرة القسم، وبالانتقال تبين الجثة لفتاة تدعى «داليا.م»، 31 سنة، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، كما تبين العثور على متعلقاتها الشخصية، وكشف تقرير الطب الشرعي أن سبب وفاة اختناق بغاز ثان أكسيد الكربون أثناء الاستحمام وأن الجثة ظلت 3 أيام داخل البانيو حتى تحللت.