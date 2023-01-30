ضبط فني تكييف متهم بسرقة محتويات عيادة طبيب بأسلوب «التسلق» في عين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، باكتشافه سرقة هاتف محمول ولاب توب وسماعة طبية ومبلغ مالي، من داخل عيادته الخاصة بدائرة القسم.

المتهم فني تكييف

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه فني تكييف «له معلومات جنائية» ومقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «التسلق»، وجرى بإرشاده ضبط الهاتف المحمول واللاب توب، المُستولى عليهما بمسكنه، وأقر بتخلصه من السماعة الطبية بإلقائها بالطريق العام وإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.