أتاحت محافظة شمال سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء 2023 برقم الجلوس، على البوابة الإلكترونية للمحافظة، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية في خدمة مجانية للطلاب وأولياء الأمور.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء.. 2023

ويمكنك الدخول على الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لمحافظة شمال سيناء، ومنها الدخول على لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء 2023.

ويمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء 2023 بكتابة رقم الجلوس والضغط على زر الاستعلام، أو اضغط هنا للحصول على النتيجة كاملة من هنا.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء.. 2023 وموعد التظلمات

كما أتاحت مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء 2023 عبر تطبيق «واتس اب» من هنا بإرسال رسالة برقم الجلوس للحصول علي بيانات الطالب ودرجاته في الامتحانات.

وبحسب مصادر رسمية في مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، فانه سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء 2023 خلال 3 أيام من اليوم الاثنين.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اعتمد صباح اليوم الاثنين نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح بلغت 85.9% للطلاب المتقدمين للامتحانات في مؤتمر صحفي عقد اليوم بديوان المحافظة.