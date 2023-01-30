المخرج خالد جلال يفتتح عرض «حلمك علينا» بالمسرح العائم

افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي «حلمك علينا»، عرض تخرج الدفعة الثالثة من ورشة توفير «ابدأ حلمك»، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

«حلمك علينا»، من إنتاج فرقة مسرح الشباب بقيادة الفنان سامح بسيوني، وإخراج عبير لطفي، ويستمر العرض يوميًا ما عدا الثلاثاء على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

خالد جلال: حلمك علينا باكورة سلسلة عروض مسرحية جديدة

من جانبه، أشار المخرج خالد جلال، في بيانٍ صحفي، إلى أن العرض يعد باكورة الأعمال التي أعلن عنها خلال المؤتمر الذي عقد مطلع يناير الجاري تحت شعار 2023 عام جديد ومسرح جديد، منوهًا إلى أن العروض التي تم الإعلان عنها ستتوالى تباعًا على مسارح البيت الفني للمسرح، مشيدًا بما قدمه شباب عرض «حلمك علينا»، والإخراج المتميز للفنانة عبير لطفي، والدور الذي قام به الفنان سامح بسيوني مدير مسرح الشباب في خروج هذا العروض بالشكل اللائق.

تعرف على أبطال وصُناع العرض المسرحي حلمك علينا

العرض المسرحي حلمك علينا نتاج الدفعة الثالثة من ورشة ابدأ حلمك، والتي تقيمها فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح وتشرف عليها المخرجة عبير لطفي، ويبلغ عدد المتدربين ما يقرب من خمسين شابا وفتاة، تدور أحداثه حول أحلام الشباب وطموحاتهم وما يبذلونه من جهد من أجل تحقيق هذه الأحلام والطموحات.

عرض حلمك علينا تأليف جماعي، فكرة وصياغة درامية أحمد عماد، أشعار أحمد حسين، تأليف موسيقي محمد حسني، تصميم استعراض سالي أحمد، ديكور أحمد شربي، تصميم ملابس مها عبدالرحمن، تنفيذ ملابس هدير مجدي، إضاءة أبوبكر الشريف، مكياج روبي مهاب، والعرض من تدريب وإخراج عبير لطفي.