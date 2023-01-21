خالد جلال ينعى الناقد سباعي السيد

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني، ببالغ الحزن والأسى الناقد والمترجم سباعي السيد، الذي وافته المنية صباح اليوم، تاركا العديد من الأبحاث والمقالات النقدية والمؤلفات المسرحية المهمة.

مؤلفات مسرحية

وأشار بيان رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، إلى حصول الناقد الراحل على الماجستير في التقنية الرقمية وأثرها على المسرح، وقدم العديد من البحوث والدراسات، ترجم العديد من المؤلفات المسرحية، منها مارتن أسلن، مجال الدراما وزارة الثقافة 1990، وباتريس بافيس، في ملتقى الثقافات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1992.

كما قدم جورج سافونا، إلين أستون، المسرح كنظام من العلامات، وصدر عن وزارة الثقافة 1996، وكتاب في المسرح العربي، من تأليف مارفن كارلسون، وصدر عن مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمركز الدولي لدراسات الفرجة القاهرة طنجة.