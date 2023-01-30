بلينكن يُشيد بدور مصر في القضية الفلسطينية: خفف حدّة التوتر

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ مصر لعبت دورا مهما في القضية الفلسطينية، حيث كان لجهود القاهرة في العامين 2021 و2022 دورا كبيرا لتخفيف حدّة التوتر، وتخفيف الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لافتا إلى توافق الموقفين المصري والأمريكي المؤيدين لحل الدولتين على أساس تفاوضي، وإنهاء الصراع.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، أنّ الأشهر الماضية شهدت المزيد من أعمال العنف، حيث أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجمات الإرهابية.