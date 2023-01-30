اعتماد الموازنة التخطيطية لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2023 / 2024، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

واوضح وزير البترول أن شركة جنوب الوادي تعد شركة متكاملة متعددة الأنشطة تستهدف خدمة محافظات الصعيد وتوفير كافة الخدمات البترولية لأهالي الصعيد خاصة جهود توصيل الغاز للمنازل الذي شهد توسعا كبيرا إلى جانب توصيل الغاز للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والتوسع في نشر محطات الخدمة للتيسير على الأهالي في الصعيد لما له من مردود اقتصادي.

مجمع إنتاج البنزين

وأشار إلى أن العمل في مشروع مجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط يجري على قدم وساق، وأنه رغم التحديات التي فرضتها الأحداث العالمية المتلاحقة نجح القطاع في الحصول على معظم التوريدات لهذا المجمع الكبير والمخطط الانتهاء منه خلال العام المقبل ليساهم إلى جانب مجمع إنتاج البنزين الذي شرف بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تأمين احتياجات محافظات الصعيد من الوقود بنوعيه البنزين والسولار كوقود اقتصادي وآمن بدلاً من نقل الوقود من الشمال إلى الجنوب.

ولفت إلى أن القطاع يعمل حالياً على إنشاء مصنع بمنطقة العين السخنة لتصنيع مواسير توصيل الغاز للمنازل والذي سيسهم في توفير جانب من احتياجات شركات توصيل الغاز بهدف تعظيم المكون المحلى وتقليل تكلفة الاستيراد.

وأوضح الوزير أن ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية مكن القطاع من العمل في منطقة البحر الأحمر البكر وأنه بناءً على نتائج عمليات البحث السيزمى تم طرح مزايدة عالمية بالبحر الأحمر جذبت اهتماماً كبيراً من شركات البترول العالمية مثل شيفرون وشل ومبادلة الإماراتية وهذه الشركات بدورها استقطبت شركات عالمية أخرى للتعاون معها في مناطق امتيازها بالبحر الأحمر مما يظهر مدى اهتمام الشركات العالمية بالإمكانات الواعدة للبحر الأحم ، مشيراً أن عمليات الحفر من المستهدف أن تبدأ خلال العام القادم بعد الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية التي تم تجميعها.

إدارة مختصة بكفاءة الطاقة بكافة شركات وهيئات القطاع

وأشار «الملا»، إلى تخصيص إدارة مختصة بكفاءة الطاقة بكافة شركات وهيئات القطاع بهدف ترسيخ ثقافة كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتحقيق وفر ناتج عن الترشيد، وفيما يخص جهود المسئولية المجتمعية أشار الملا إلى أن قطاع البترول يعمل وفق استراتيجية متكاملة في كافة محافظات الصعيد للمساهمة في مشروعات التنمية المجتمعية بالتعليم والصحة وغيرها من الأنشطة التي تسهم في تطوير مستوى معيشة المواطنين، لافتًأ إلى جهود قطاع البترول مؤخراً لإعادة إعمار قرية خور عواضة بأسوان بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأشاد الوزير بأداء العاملين بشركة جنوب الوادي والشركات التابعة على جهودهم المخلصة لتنفيذ خطط ومشروعات القطاع بمحافظات الصعيد.

واستمع الوزير والحضور إلى عرض من الدكتور نائل درويش رئيس الشركة حول أهم ملامح الموازنة التخطيطية لعام 2023 / 2024 والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والمخطط إقامتها، حيث أوضح إن متوسط الإنتاج لشركات جنوب والشركات التابعة بلغ حوالى 5ر22 الف برميل زيت يومياً خلال ال 6 اشهر الماضية ، مشيراً إلى تحقيق شركة بتروجلف كشفاً بترولياً بحقول جيسوم وأنه جارى الانتهاء من عمليات تنمية الكشف تمهيداً لوضعه على الانتاج ليسهم في رفع معدلات الإنتاج، لافتاً إلى استمرار الشركة في تنفيذ مشروعاتها المشتركة وتطويرها من أجل جذب مزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف خاصة بعد ما حققته خلال المرحلة الأولى من مشروع تجميع بيانات البحث السيزمى بمنطقة البحر الأحمر، وأنه جارى المعالجة النهائية للبيانات السيزمية التي تم تجميعها تمهيداً لحفر آبار استكشافية خلال العام بإجمالي استثمارات تزيد عن 150 مليون دولار.

توصيل الغاز إلى مليون و783 ألف وحدة سكنية

كما أشار إلى توصيل الغاز إلى مليون و783 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 51 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة حتى نهاية ديسمبر الماضي وجارى العمل على مد الشبكات لـ 246 قرية، كما استعرض مساهمات الشركة المجتمعية خلال العام المالي الحالي بقيمة 20 مليون جنيه في مشروعات تطوير المدارس والرعاية الصحية وتنمية وتطوير عدد من قرى الصعيد.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس أحمد الخليفة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستكشاف والمشرف على العقود والاتفاقيات بالوزارة وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والمحاسب عبد الحميد دسوقي وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي الجهاز والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول.