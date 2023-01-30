أسواني يطلق مبادرة لتوصيل الزبائن بـ«تروسيكل»: «معاك ممعاكش اركب وادعيلي»

تشتهر المنطقة بوسيلة مواصلات تقليدية، وهي «التروسيكل»، يركب السائق على مقدمة الدراجة، بينما يصطف الركاب في الصندوق الخلفي، وهو إحدى وسائل المواصلات بمنطقة الخزان غرب بمحافظة أسوان، وخلف المنطقة المخصصة للسائق، كتب صاحب التروسيكل عبارة: «معاك ممعاكش اركب»، أسفلها وجه يشبه ما يظهر في أفلام الكارتون، ليضرب محمد عبد المؤمن مثالًا في كرم المصريين.

«محمد»، يبلغ من العمر 23 عامًا، سائق «تروسيكل»، أعلن عن توفر وسيلة المواصلات للجميع حتى بدون مقابل، فمن لا يمتلك المال الكافي، يمكنه توصيله دون أجر، وفق حديثه لـ«الوطن»: «أهم حاجة عندي رضا أبويا وأمي ورضا الناس، مش بيهمني الفلوس».

شعار «محمد» أثناء عمله: «معاك ممعاكش اركب»

يركب مع زبائنه دون أن يبادر هو بالسؤال عن تفاصيل الأجرة، المهم بالنسبة له أن هو توصيلهم بأمان وسلامة إلى محطتهم، رافعًا شعار: «اعمل خير وارميه في البحر، ومعاك أو ممعاكش اركب»، ولا يطلب «محمد» رقم للأجرة من زبائنه، وفقا له: «الزبون يقول لي تاخد كام أقول له اركب معاك ممعاكش اركب».

يعمل على «تروسيكل» منذ 13 عامًا: «ده صديقي»

يعمل «محمد» على التروسيكل منذ أن كان عمره 10 سنوات فقط، فيعتبره صديقه الأقرب، مواجهًا صعوبات الحياة من نعومة أظافره، وعلى الرغم من طول الطريق وكثرة تعرجاته، واستهلاك الكثير من الوقود، إلى أنه لا يرى في ذلك خسارة: «طبعًا مش بخسر، ده كفاية الدعوة والمحبة بين الناس، أنا بحب أعمل خير، وبتمنى الناس تفتكرني دائمًا بالحاجة الكويسة، محبة الناس ورضاهم بالنسبة لي المكسب مش الفلوس، وربنا بيكرمني في نهاية اليوم آخر كرم».

أكتر من موقف، مر به «محمد» أثناء عمله على التروسيكل، يبلغه الزبون أن ليس لديه المال الكافي لدفع الأجرة، فيرد: «معاك ممعاكش اركب هوصلك»، ولا تتوقف الدعوات التي تنهال عليه: «اللي بيدفع أو ما بيدفعش بيدعيلي، وده اللي أنا عاوزوه».