وزيرة الثقافة تكشف عن موعد افتتاح مسرح مصر: حسين فهمي يشارك بعمل متميز

أكدت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن المسرح المدرسي له دور تنويري للأطفال سواء مشارك أو متفرج، لافتة إلى أن عادل إمام وسمير غانم، تخرجا في مسرح الجامعة.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الناس لديها وعي بأهمية الكتاب والنشر والثقافة، لافتة إلى أن نتائج العمل الثقافي بطيئة، وتشكيل الفكر والوعي يستغرق وقتًا.

1047 ناشرًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأضافت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن هناك 1047 ناشرًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كل منها لديه أكثر من 50 عنوانا على الأقل.

لجنة تراقب العناوين وكل دور النشر المشاركة في المعرض

وأشارت إلى وجود لجنة تراقب العناوين، وكل دور النشر المشاركة في المعرض تكون معروفة وخلفياتها مهمة جدا، وتقدم أماكن عملها السابقة.

وأوضحت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أنه يجرِ التنسيق حاليا مع الفنان حسين فهمي، لافتتاح مسرح مصر، بعمل مسرحي كبير ومتميز خلال عيد الفطر المبارك.