عبدالله غلوش: يجب على أبطال مسرح مصر مراجعة أنفسهم فيما يقدمونه

قال الكاتب الصحفي عبدالله غلوش، إنّ عام 2022 شهد طرح 24 فيلم في السينما فقط، إذ خاف المنتجون لأسباب عدة، منها ما هو متعلق بالمنصات، وكان هناك تنسيق بينهم والموزعين.

وأضاف «غلوش»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، ويقدمه المذيع مصطفى عمار، المذاع على راديو «on sport fm»: «هناك تفاوت في الإيرادات، فلدينا أفلام حققت ملايين، وفيلم حقق 56 ألف جنيه، هناك فيلم كيرة والجن ظاهرة حميدة، يجب البناء عليها، إذ أنه فيلم وطني مبني على رواية وحقق الإيرادات الأعلى في تاريخ السينما المصرية».

وأكد، أنّ نجوم مسرح مصر، يجب أن يراجعوا إيرادتهم، حيث قدموا 6 أفلام، أعلى إيرادات لفيلم فيها كان 3 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن فيلم عمهم كان مميزا، إذ أنه حالة مميزة شهد الكثير من الإيفيهات الرائعة، كما أنّ محمد سلام هو الجندي المجهول الذي دائما ما يكون من أسباب نجاح الأفلام التي يشارك فيها مثل حامل اللقب وعمهم.

وتابع: «أعجبني الاعتماد على الوجوه الجديدة وتقديمهم في الأفلام، وأعجبت ببيتر ميمي، إذ أنه قدم أشكالا جديدة للأفلام التي تخاطب الطفل والأسرة مثل من أجل زيكو وفيلم شلبي».

ورد عليه الكاتب الصحفي محمود فوزي، قائلا: «الجمهور يريد هذه النوعية من الأعمال الفنية الدرامية، وكيرة والجن حقق نجاحا مبهرا».

وأكد أنّ نجوم مسرح مصر يجب أن يرجعوا إلى أصل العمل، وهو أن هناك بطل للعمل وفنانين يشاركون في العمل الفني: «لازم نجوم مسرح مصر يراجعوا نفسهم فيما يقدمونه للجمهور».