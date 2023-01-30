طالب جامعي يحترف الرسم بالقلم الجاف: علمت نفسي وبحلم بالعالمية

لم يحصل على دورات تدريبية أو دروسا في الرسم، فموهبته كانت كافية لإخراجها على الورق، إذ استطاع الشاب «أحمد»، الإبداع في إظهار تفاصيل اللوحات التي رسمها بيديه، وبأدوات بسيطة كالقلم الجاف، تمكن من إبهار كل من اطلع على أعماله، إذ كانوا يعلوا وجوههم الدهشة من جمال واحترافية رسوماته.

أحمد عاطف عبداللاه، يدرس المحاسبة في كلية الإدارة والأعمال، جامعة الأسكندرية، ويبلغ من العمر 22 عاما، يقول لـ«الوطن»، عن بداية اكتشاف موهبته في الرسم، «بدأت أحب أرسم في المرحلة الثانوية، كنت بتدرب مع نفسي كتير في البيت، وأخد بالي من التفاصيل الصغيرة، وأرسم لوحات كبيرة عشان تعيش معايا لفترة أطول، ومن خلال فيديوهات «يوتيوب»، اتعلمت حاجات كتير، ومكنتش باخد أي كورسات، وحبيت أتبع التعليم الذاتي».

«أحمد» يبدع في الرسم بالقلم الجاف

يضيف «أحمد»، أنّه استعمل العديد من الأدوات المختلفة، ولكن كان الرسم بالقلم الجاف هو المفضل لديه، «أنا بستخدم ألوان الزيت، والفحم والرصاص، بس أكترحاجة بحب استخدمها هو القلم الجاف، لأنه بسيط وصغير، وأقدر أعمل من خلاله لوحة كبيرة بدون وقت أو أدوات كتير، وكمان لأن أدوات الرسم بشكل عام تكلفتها عالية، وبتحتاج لوقت وتنظيف كتير، لكن هو بيبقى معايا في الشنطة، وبستخدمه في أي وقت».

كيف نظم «أحمد» وقته بين هوايته، العمل، والدراسة؟

يستوحي الشاب العشريني أفكاره من خلال التأمل والتفكير، محاولا التعبير عن مشاعره من خلال لوحاته، وعلى الرغم من كونه طالبا في الجامعة إلا أنه يعمل كمحاسب تحت التدريب في شركة للمقاولات، حتى يتمكن من مساعدة نفسه في تحمل نفقاته الخاصة، «الرسم لحد الآن هواية بستمتع إني أشتغل فيها، ونظرا لإني بشتغل بجانب الدراسة مقدرتش أخليه مصدر دخل ليا، لأن طلبات العملاء بتحتاج وقت كبير جدا، وفي وقت الامتحانات بتوقف عن الرسم، وبرجع له تاني في أيام الأجازة».

المعارض والمسابقات التي شارك فيها «أحمد»

شارك أحمد في العديد من المسابقات التي كانت تنظمها جامعته، «اشتركت في مسابقة إبداع للجامعات، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجامعة، وشاركت في معارض مختلفة زي معرض جيهان فوزي، معرض إبداع لعام 2018، تحت رعاية جامعة الدول العربية في محافظة الأسكندرية، وصحابي دايما في الكلية كانوا بيبدوا إعجابهم بلوحاتي، ووالدي أكتر حد بيشجعني إني أكمل في اللي بحبه».

أمنيات «أحمد» للمستقبل ونصائحه للشباب

وعن أحلامه وطموحات قال «أحمد»، لـ«الوطن»، «بتمنى في يوم إني أوصل للعالمية والناس تيجي من كل مكان عشان تشوف لوحاتي، وبنصح أي حد بيبدأ لسه في الرسم، أنه يستمر ويطور من نفسه دائما، ويتابع رسامين كتيرعشان يقدر يستوحي منها أفكاره».