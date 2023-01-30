غرفة شركات السياحة: أسعار عمرة شعبان 2023 تبدأ من 30 ألف جنيه

بدأت شركات السياحة المصرية، الاستعداد لموسم عمرة شهر شعبان 2023، والتي ستبدأ أولى رحلاتها يوم 21 فبراير المقبل، وقال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والنائب السابق لرئيس مجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام وعددها نحو 1923 شركة بدأت في طرح برامج العمرة الخاصة بشهر شعبان خاصة أنه باقي على انطلاق رحلات عمرة هذا الشهر نحو 3 أسابيع فقط.

إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال شعبان ورمضان

وأضاف لـ «الوطن»، أن موسم عمرة شعبان 2023 سيشهد إقبالا جيدا من المواطنين المصريين لأداء مناسك العمرة خلاله، لافتا إلى أن شهري شعبان ورمضان من الشهور التي يحرص المصريين على السفر للعمرة خلالها، موضحا أن هناك برامج عمرة يتم تنظيمها نهاية شهر شعبان تكون مستمرة لبضعة أيام من شهر رمضان.

أسعار برامج العمرة الاقتصادية خلال شعبان

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق إلى أن أسعار برامج العمرة خلال شهر شعبان سترتفع بمقدار 15 إلى 20% عما كانت عليه خلال عمرة شهر رجب الحالى، لافتا إلى أن أسعار البرامج الاقتصادية خلال شهر شعبان والتي يبلغ مدتها نحو 15 يوما ستبدأ من فوق الـ 30 ألف جنيه.

وتابع: «هناك فروق طفيفة في أسعار برامج العمرة خلال شهر شعبان بين شركات السياحة المنظمة للعمرة وذلك بسبب طبيعة اختيارات الفنادق التي سيقيم بها المعتمرون ومدى قربها من المسجد الحرام بمكة، وأيضا بسبب شركات الطيران التي تختارها الشركات لسفر المعتمرين من خلالها ومستوى أسعار التذاكر بها».

يشار إلى أن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة هذا العام في 5 أكتوبر الماضي وحتى الآن قد تجاوزت 260 ألف معتمر.