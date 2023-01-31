اليوم آخر موعد لطرح الشهادات البلاتينية بعائد 25%.. سارع قبل غلق الباب

أعلن البنك الأهلي وبنك مصر، عن موعد انتهاء طرح الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد 22.5%؜ و25%.

موعد انتهاء طرح الشهادات البلاتينية

وكشف البنك الأهلي وبنك مصر في بيان لهما، أن اليوم الثلاثاء هو آخر موعد لطرح الشهادات البلاتينية ذات العائد 25%، مع نهاية يوم العمل في البنكين؜.

وبهدف تقليل التضخم، لجأ البنكان لطرح شهادة بعائد 25% مدتها عام واحد بفائدة سنوية تبلغ نحو 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريًا.

ومع انتهاء طرح الشهادات البلاتينية اليوم، أعلنت بعض البنوك طرح شهادات جديدة بعائد يصل إلى 22 و20%، وهي كما يلي:

بنوك تطرح شهادات جديدة

أصدر البنك التجاري الدولي CIB شهادات ذات عائد مرتفع 22.5% يصرف سنويا و20% عند صرفه شهريا، والحد الأدنى لشرائها 100 ألف جنيه، كما طرح بنك QNB الأهلي شهادات ذات العائد المرتفع بحد أدى 1000 جنيه ومضاعفاتها بعائد سنوي 20% يصرف شهريا و22.5% سنويا.

وطرح البنك الأهلي المتحد شهادة مدتها 3 سنوات بعائد مرتفع 18%، وطرح البنك العربي الأفريقي، شهادة بعائد مرتفع 22.5% يصرف عند الاستحقاق و20% يصرف شهريا، كما طرح المصرف المتحد شهادة بعائد مرتفع يصل إلى 25% عند صرفه سنويا و22.5 شهريا لمدة عام، وشهادة أخرى مدتها سنة ونصف بعائد سنوي ثابت يصل لـ 20% عند صرفه شهرياً.