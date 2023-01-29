كم باق من الزمن على وقف طرح شهادات الـ25%؟ بنك مصر يجيب

أصبح بإمكان أصحاب المدخرات مدة لا تتجاوز 48 ساعة فقط لشراء الشهادات صاحبة العائد الأعلى في السوق، بعدما جدد اليوم بنك مصر إعلانه بشأن موعد وقف طرحها، والتوقف عن استقبال أي طلبات شراء جديدة بعد يوم الثلاثاء المقبل.

وقف الطرح بنهاية يوم الثلاثاء

وفقا لبيان بنك مصر، الصادر قبل قليل، أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك أنه يجرى وقف العمل بشهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25% وعائد شهري 22.5% بنهاية يوم عمل الثلاثاء 31 يناير الجاري.

ولم يكن بنك مصر الوحيد الذي أعلن الموعد النهائي لوقف طرح الشهادات، إذ أعلن البنك الأهلي المصري في وقت سابق عن استنفاد الغرض من طرح الشهادات، التي جرى الإعلان عنها أول الشهر الجاري، وبعدما جذبت القيمة المطلوبة من السيولة النقدية من المدخرات في إطار تحركات البنك المركزي لتهدئة معدلات التضخم المتزايدة.

طرق شراء الشهادات

ولا تزال الفرصة سانحة أمام كل من يرغب في شراء الشهادات على مدار اليومين المقبلة، عبر الطريقة التقليدية، بالذهاب إلى فرع البنك، أو عبر القنوات الإلكترونية وعلى رأسها التطبيق الإلكتروني للبنك وعبر الهاتف.

وتجاوزت حصيلة بيع شهادات الادخار مرتفعة العائد 283 مليار جنيه في البنك الأهلي، بينما بلغت في بنك مصر140 مليار جنيه.

ويشترط بنكا الأهلي ومصر ضرورة توافر حساب بنكي لدى الراغبين في شراء الشهادة، كما يجب ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن ألف جنيه، ومضاعفاتها، حيث تمنح الشهادة عائد 25% بالنسبة لسعر العائد السنوي الثابت، و22.5% عند صرفه شهريًا.

ومن غير المسموح أن يجرى كسر الشهادات قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ الاكتتاب، لكن بعد تلك الفترة يمكن كسرها مقابل خصم قيمة معينة يتم احتسابها من جانب البنك.