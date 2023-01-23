طريقة شراء بدائل شهادات الـ 25% قبل إيقاف طرحها في البنوك

يقترب الموعد المقرر لإيقاف طرح شهادات بنكي الأهلي المصري ومصر، ذات العائد المرتفع بنسبة تصل إلى 25% للعائد السنوي، حيث أعلن البنكان أن الشهادات سيتم وقف طرحها قريبا، خلال آخر الشهر الجاري.

وبحسب بيانين صدرا عن البنكين الأسبوع الماضي، قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن شهادة «طلعت حرب»، ذات العائد السنوي 25%؜ حققت الهدف المنشود منها، وسيتم وقف طرحها في غضون أيام، كما أعلن البنك الأهلي المصري أن حصيلة بيع شهادات الادخار مرتفعة العائد اقتربت من 200 مليار جنيه، وأنه يدرس إيقاف إتاحة الشهادة خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية الشهر الجاري.

البحث عن بدائل لشهادات الـ 25%

ويتجه كثير من أصحاب المدخرات للبحث عن البدائل الأنسب والأفضل والأقرب من الشهادات مع قرب موعد إيقاف طرحها، والتي تأتي أذون الخزانة على رأسها، خاصة بعدما حقق العائد عليها أمس نحو 22% تقريباً لأجل عام، بارتفاعات من 21.5% الأسبوع الماضي، دون خصم الضريبة.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن»، كيفية شراء أذون الخزانة والمزايا التي تتيحها، والتي يتاح شرائها للأفراد ولا يقتصر على المؤسسات فقط:

- أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تستخدمها وزارة المالية للاستدانة من أجل سد عجز الموازنة، ويتم الإعلان مرتين تقريبا أسبوعيا من جانب البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية عن مزاد لطرح الأذون والإعلان عنه عبر الموقع الإلكترونية للبنك.

- تتسم أذون الخزانة بالمرونة وقصر الأجل، حيث تتراوح آجالها بين 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة كحد أقصى، على العكس من الشهادات البنكية التي لا يمكن كسرها قبل 6 أشهر، وتتجاوز آجالها، في الغالب، العام.

- تقوم البنوك بإتاحة عائد أذون وسندات الخزانة بعد إتمام عملية الشراء مباشرة، ما يعني أن العائد يكون مقدمًا، ودفعة واحدة، ليس له دورية صرف.

- تتطلب عملية شراء أذون الخزانة قيام العميل بفتح حساب بنكي، يمكن من خلاله إتمام عملية الشراء.

- الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة يجب ألا يقل عن 25 ألف جنيه ومضاعفاتها، ما يعني أنه لا يتم قبول التقدم بطلب شراء بقيمة أقل من هذا الرقم.

- يتطلب شراء أذون الخزانة ذهاب العميل بنفسه إلى فرع البنك، إذ لا يمكن القيام بالعملية عبر القنوات الإلكترونية مثلما هي الحال في الشهادات، ويجب أن يتقدم العميل بطلب مكتوب لشراء الأذون بالقيمة التي يحددها، ومن الأفضل أن يكون ذلك خلال يومي الأحد والخميس.

- يخضع العائد على أذون الخزانة لضريبة نسبتها 20% من الإجمالي.

- من بين المزايا التي توفرها الأذون إتاحة البيع في أي وقت دون التقيد بمرور فترة معينة، حيث يتقدم العميل بطلب إلى البنك لبيع الأذون التي بحوزته، ويتم طرحها في السوق الثانوية، مع خصم المبلغ المقرر من إجمالي وفقا لمدة الشراء.