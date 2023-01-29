بنوك تطرح شهادات 25% بعد وقف بيعها في «الأهلي» و«مصر»

كشف أكبر مصرفين حكوميين، الأهلي المصري ومصر، عن وقف العمل على شهادات ذات العائد المرتفع الـ25% يصرف سنويا والـ22% شهريا، يوم الثلاثاء المقبل، التي تم الإعلان عنها في 4 يناير الجاري.

وبعد طرح هذه الشهادات من قبل بنكي الأهلي المصري في 4 يناير الماضي، وبدأ عدد من البنوك الأخرى تتنافس على تقديم شهادات ذات عائد مرتفع لجذب المواطنين إليها مثل المصرف المتحد والقاهرة والعربي الأفريقي وغيرها.

ولم يصدر عن البنوك ما يفيد وقف البيع، ومع تأكيد مصادر مصرفية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» استمرار طرح الشهادات لحين تحقيق الحصيلة المستهدفة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية القائمة الكاملة للشهادات مرتفعة العائد في البنوك.

البنك التجاري الدولي

أصدر البنك التجاري الدولي CIB شهادات ذات عائد مرتفع 22.5% يصرف سنويا و20% عند صرفه شهريا، والحد الأدنى لشرائها 100 ألف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

بنك QNB الأهلي

وطرح بنك QNB الأهلي شهادات ذات العائد المرتفع بحد أدى 1000 جنيه ومضاعفاتها بعائد سنوي 20% يصرف شهريا و22.5% سنويا.

البنك الأهلي المتحد

فيما أصدر البنك الأهلي المتحد شهادة مدتها 3 سنوات بعائد مرتفع 18%، والحد الأدنى لشرائها 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف.

بنك القاهرة

وطرح بنك القاهرة شهادات بعائد مرتفع مثل الأهلي المصري ومصر، حيث يصل إلى 22.5% عند صرفه شهريا و25% سنويا، الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها.

البنك العربي الأفريقي

أطلق البنك العربي الأفريقي، شهادة بعائد مرتفع 22.5% يصرف عند الاستحقاق و20% يصرف شهريا، والحد الأدنى لشرائها 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

المصرف المتحد

وطرح المصرف المتحد شهادة بعائد مرتفع يصل إلى 25% عند صرفه سنويا و22.5 شهريا لمدة عام، وشهادة أخرى مدتها سنة ونصف بعائد سنوي ثابت يصل لـ 20% عند صرفه شهرياً و22.5% عند الاستحقاق.