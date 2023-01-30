آليات وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة لطلاب الدمج 2023

ألزمت الإدارات التعليمية طلاب الدمج المتقدمين على نظام المنازل التقدم بإفادة معتمدة من الإدارة التعليمية بتقدمهم لأداء الامتحان، مشيرة إلى قيام لجنة الدمج المشكلة بالإدارة العامة للتربية الخاصة بديوان عام الوزارة بدراسة تلك المستندات، وفي حالة استيفاءها يتسلم ولى الأمر الطالب خطاب للتوجه إلى اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي.

إجراءات التقدم لامتحانات شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة

ولفتت التعليم في خطابها الموجه للمديريات التعليمية بشأن إجراءات التقدم لامتحانات شهادة أتمام دراسة الثانوية العامة 2022- 2023 إلى أن يقوم ولي الأمر الطالب بتسليم أصل التقرير الطبي المعتمد إلى لجنة الدمج بالإدارة العامة للتربية الخاصة، على أن يكون التقرير موضحا به نوع الإعاقة، ونسبة الذكاء و تقرير تفصيلي عن حالة الطالب الصحية.

عمل تقييم لكل طالب متقدم لأداء الامتحان

وأشارت التعليم إلى قيام الإدارة العامة للتربية الخاصة بفحص المستندات وعمل تقييم لكل طالب متقدم لأداء الامتحان، على أن تقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة بتجميع الحالات في كشوف موضحا بها الاسم، المدرسة، الإدارة التعليمية ،المديرية التعليمية، نوع الإعاقة، اللغة الاجنبية الثانية وكذلك الملاحظات، وإرسالها مع جميع المستندات الخاصة بكل طالب لللإدارة العامة للإدارة العامة للامتحانات.

كيفية إعداد امتحانات الطلاب من ذوي الإعاقة

ولفتت التعليم إلى أنه يجرى إعداد امتحانات الطلاب من ذوي الإعاقة المدمجين في مدارس التعليم العام، كالتالي:

- الإعاقات الذهنية البسيطة، بطيئو التعلم، الشلل الدماغى، اضطراب طيف التوحد، متلازمة داون، وتكون الأسئلة الموضوعية بنسبة 100% وعدم وجود أسئلة مقالية.

- الكفيف: تكون نسبة الأسئلة الموضوعية 70%، والمقالية 30%.

- ضعاف السمع: تكون الأسئلة الموضوعية 65%، والمقالية 35%.

- ضعاف البصر: تكون الأسئلة الموضوعية 60% والمقالية 40%.

- الإعاقة الحركية: الأسئلة الموضوعية 50% والأسئلة المقالية 50%.