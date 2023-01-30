رسوم امتحانات الثانوية العامة 2023 وآخر موعد لتسليم الاستمارة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم امتحانات الثانوية العامة 2023، للتقدم لامتحانات إتمام الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

رسوم امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب المتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، يسدد رسوماً قدرها 200 جنية مصري مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين لامتحانات أولي وثانية ثانوي.

وأضافت وزارة التعليم، في خطاب رسمي، أن الطالب المتقدم لامتحانات الثانوية العامة يسدد رسماً قدره 200 جنيه مقابل خدمات ومستلزمات امتحان بالإضافة إلى 210 جنيهات كرسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحانات للمرة الثالثة والرابعة، على أن تسدد الرسوم باسم صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

استمارة الثانوية العامة 2023.. بدء تسليمها في المدارس 12فبراير

وفي نفس السياق، يواصل طلاب الصف الثالث الثانوي، تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بوابة مركز المعلومات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة يوم 23 فبراير 2023، على أن يبدأ تسليم الاستمارات الالكترونية في المدارس يوم 12 فبراير، وأخر موعد لتسليمها في المدارس يوم 2 مارس.

وبالنسبة لطلاب المنازل، أكدت وزارة التعليم، أن آخر موعد لتسليم طلاب المنازل الاستمارات الالكترونية للمدارس يوم الخميس 6 أبريل، مؤكدا أنه لن يتم قبول الاستمارة لأي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب.