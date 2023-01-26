البرنامج الزمني لمقابلات لرؤساء لجان ومراقبي الثانوية العامة 2023 بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية البرنامج الزمني للمقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والسير والمراقبين الأوائل للثانوية العامة 2023، في إطار الإجراءات التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادا لبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة على الوجه الأمثل.

«الوطن» تستعرض البرنامج الزمني لعقد المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2023 بمديرية التعليم في القليوبية.

وأوضحت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه جري التنبيه على الإدارات التعليمية التابعة للمديرية لإخطار المرشحين للحضور أمام اللجنة المشكلة لعقد المقابلات في المواعيد المحددة.

لجنة اختبار المرشحين لرئاسة لجان الثانوية العامة 2023

وأضافت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه جري اخطار المرشحين للحضور لجنة اختبار المرشحين وفق الجدول التالي، علما بأن اللجنة ستبدأ أعمالها في تمام الساعة العاشرة بمقر مدرسة الشهيد مصطفى لطفى التجارية بنات شبرا الخيمة «التجارية بنات سابقا».

الأحد 5 فبراير: دیوان المديرية وإدارات بنها وغرب شبرا الخيمة وطوخ.

الاثنين 6 فبراير: إدارات كفر شكر والعبور والخصوص وقها.

الثلاثاء 7 فبراير: إدارات القناطر الخيرية قليوب وشبين القناطر وشرق شبرا الخيمة والخانكة.

إحالة المتخلفين عن إجراء المقابلات الشخصية للتحقيق

وأشارت سماح إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه يجرى إحالة الذين تخلفوا عن إجراء المقابلات الشخصية للتحقيق بمعرفة المديرية، وإفادة الوزارة بنتيجة التحقيق أو التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات لإجراء المقابلة الشخصية الخاصة بهم، واستلام إفادة لتقديمها للشؤون القانونية.

وتابعت: «كما يتم إحالة المنطبق عليهم شروط التسجيل وامتنعوا عن التسجيل للتحقيق بمعرفة المديرية، وإفادة الوزارة بنتيجة التحقيق على أن يتم اتباع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال المقابلة الشخصية».