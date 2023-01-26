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تعرف على آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

كتب:

رحاب عبدالراضي
02:13 م | الخميس 26 يناير 2023
الثانوية العامة

الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة، للطلاب للتقدم للامتحانات في نهاية العام الدراسي 2023 والمقرر لها في شهر يونيو المقبل.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة

وفي السطور التالية، نعرض آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة، من أجل إرشاد الطلاب لمعرفة وقت انتهاء التقديم.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم فإن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة سيكون يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 المقبل.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة

- تبدأ الخطورة الأولى بالدخول على موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

- بعدها يتم اختيار تسجيل دخول.

- إدخال البريد الإلكتروني الموحد.

- سوف تظهر الاستمارة الإلكترونية.

- يجب مراجعة البيانات الخاصة بالطالب، الخاصة بالاسم والتخصص واللغة الأجنبية الأولى والثانية.

- بعد مراجعة البيانات بشكل جيد، يجب الضغط على زر حفظ في نهاية الاستمارة.

- الضغط على طباعة لطباعة الاستمارة.

- النقر على خيار حفظ الاستمارة الالكترونية كملف PDF لطباعتها في أي وقت وتسليمها للمدرسة.

ومن المقرر وفق بيان نشرته وزارة التربية والتعليم عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 يوم 10 يونيو المقب والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهر كامل.  

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