السجن 10 سنوات لـ3 متهمين بسرقة شخص بالإكراه في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، المتهم «م. م» و«ع.ا» و«ن.ع»، بالسجن 10 سنوات؛ لاتهامهم بسرقة المجني عليه «ن. ا» بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز البلينا.

سرقة المجني عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما وجهت الجهات المختصة للمتهمين تهمة سرقة المجني عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح في الطريق العام.

إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها المتقدم.