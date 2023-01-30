«جوسوا» أصغر رجل أعمال بريطاني يفتتح «سوبر ماركت»: عملته من مصروفي

رغم صغر سنه مقارنة بغيره من أصحاب المشاريع الكبرى ورجال الأعمال، استطاع شاب يبلغ من العمر 16عامًا، افتتاح مشروعه الخاص، وهو سوبر ماركت كبير مخصص لبيع البروتينات والفيتامينات والمواد الغذائية الصحية، وبعد سنوات من العمل، استطاع تكبيره والوصول إلى نتائج متقدمة، ليصبح واحدًا من أصغر رجال الأعمال ببريطانيا.

جوسوا تشيسترز، بريطاني يقطن بمدينة نيوكاسل، بعد أن وصل عمره إلى العاشرة، التحق بمدرسة عبر الإنترنت «GCSE»، وحصل من خلالها على شهادة الثانوية العامة، وكانت أسرته تخطط للانتقال والعيش في إسبانيا، ثم اختلفت الخطط لديهم واستقروا بـ«نيوكاسل»، واستمر «جوسوا» بالدراسة عبر الإنترنت، مما ساعده في بدء عمله بمساعدة والده.

أنهى دراسته بالثانوية.. وافتتح المتجر

وبعد حصوله على الشهادة الثانوية العامة، كان متحمسًا لمزيدا من التعلم، وكانت لديه فكرة فتح متجر أغذية «سوبر ماركت» خاص به، واكتشف أنه يستطيع فعل ذلك، والحصول على الامتياز التجاري في المستقبل، وفق تصريحاته لصحيفة «ذا صن» البريطانية: «عملته من مصروفي ولا أريد تفويت أي فرصة كوني لا زلت صغيرًا، استمتع بالتحدي في المتجر».

حاول «جوسوا»، الحصول على الكثير من المواد الغذائية، لبيعها في متجره، وفقا له: «لقد حاولت الحصول على أكبر مجموعة من المواد الغذائية بالمتجر في بدايته، وحرصت على وجود أكبر كميات من البروتين والمعادن والفيتامينات والوجبات الخفيفة، لدي أخلاقيات عمل جيدة وأحب العمل الجاد من أجل أن أكون ناجحًا، أحفز نفسي باستمرار وفي كل وقت، وما زال أمامي الكثير».

«جوسوا» لا يتوقف عن التعلم بدعم من ووالدته

وحتى لا يشعر الشاب بالممل، حين يكون العمل هادئًا والزبائن قليلة، يبدأ رحلة البحث عن المنتجات ويتعلم المهارات الجديدة، بينما أكدت والدته، سارة تشيسترز، أنها هي وزوجها ناقشا خطة عمل ابنهم معه، واتفقا على تشجيع نشاطه التجاري وفتح متجره، كما دعموه حتى وصول إلى ما حلم به، «جوسوا يدير متجره كل يوم، بينما أنا ووالده نكون في عملنا».