«لبداية مشروع خاص».. تفاصيل دورات المركز المصري الألماني المجانية

دورات تدريبية مجانية، يعلن عنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بشكل مستمر، للشباب الراغبين في الالتحاق بسوق العمل، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المركز ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التى تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والحد منها خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرا للشباب، وذلك من خلال تأهيلهم لسوق العمل.

التفكير لبداية عمل مشروع خاص

وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورتين تدريبيتين لشباب وفتيات محافظة الشرقية، كمحافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك لمساعدتهم في التفكير لبداية عمل مشروع خاص بهم، من خلال اتباع خطة معينة لبناء فكرة مشروع ناجحة.

وأوضح المركز، في منشور، عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن التدريب يتناول التعرف على مراحل الوصول لفكرة مشروع، من خلال التعرف وتحديد الاحتياجات الحقيقية الموجودة لإمكانية توليد أفكار فعالة وناجحة، بالإضافة إلى معرفة طرق العصف الذهنى لتوليد الأفكار، تحديد أهداف المشروع، وتكوين نموذج أولي لفكرة مشروعكم، وتحديد طرق اختبار فكرتكم للتعرف على التحديات التى من الممكن الوقوع فيها فى مرحلة تنفيذ المشروع.

وأشار المركز خلال المنشور، إلى أن التدريب سيكون مدته ثلاثة أيام خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، داخل مقر المركز بمحافظة الشرقية.

تكوين خطة تنفيذ للمشروع

كما أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن تدريب آخر، وهو تدريب كيفية بدء مشروعك الخاص، والذي يستهدف التعرف على أشكال الشركات المختلفة واختيار الشكل المناسب لمشروعك والخطوات اللازمة لبدء مشروعك، تحديد قيمة مشروعك المضافة و العمل على إبرازها، التعرف على عملائك و تحديدهم، بالإضافة إلى تحديد قنوات الاتصال مع العميل والتخطيط لبناء علاقة متينة مع عملائك، تكوين خطة تنفيذ للمشروع، وضع مخطط للشراكات المفيدة لبدء مشروعك، التعرف على نوع هيكل التكاليف الخاص بمشروعك و تكوين خطة مبدئية ل، بجانب التعرف على أنواع الإيرادات المختلفة و تحديد أنهى نوع أنسب لمشروعك.

وأوضح المنشور، أن التدريب سيكون مدته ثلاثة أيام وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.