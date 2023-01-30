ضبط المتهمة بإلقاء جثة طفل حديث الولادة في شارع بالمطرية.. «الكاميرات كشفتها»

قبل مرور 24 ساعة فقط على اكتشاف الواقعة، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف غموض العثور على جثة طفل حديث الولادة في الشارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وجرى ضبط المتهمة وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

العثور على جثة طفل حديث الولادة في الشارع بالمطرية

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية بلاغا بالعثور على جثة طفل حديث الولادة في الشارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل «ذكر» حديث الولادة، وبالفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وجرة نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

كاميرات المراقبة تقود الشرطة إلى المتهمة

وكشفت تحريات المباحث، من خلال فحص كاميرات المراقبة، عن أن سيدة وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمة وتبين أنها تدعى «إيمان. ع» في العقد الثالث من العمر، وبمواجهتها بمقاطع الفيديو التي رصدتها كاميرات المراقبة، أيدت ما جاء فيها، وجار إرسالها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

العقوبة المتوقعة

وقال محمد صلاح المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن القانون المصري حدد عقوبة الإجهاض بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، على أن يراعي القاضي الدوافع لارتكاب واقعة الإجهاض، وذلك حال ثبوت أنها والدة الطفل.

وأضاف المحامي، أن القاضي ينظر إلى الأسباب التي دفعت إلى الإجهاض، فإذا كان الحمل ناتجا عن جريمة اغتصاب تختلف العقوبة عن ما إذا كان ناتجا عن واقعة زنا.

وتابع محمد صلاح المحامي، بأن الحمل الذي يجري إجهاضه نظرا لإعاقة أو تشوه الطفل قد تحصل صاحبته والطبيب على البراءة شرط توافر عنصر الخطورة على حياة الجنين أو حياة الأم.