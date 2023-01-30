تشريح جثة طفل حديث الولادة عثر عليها الأهالي بأحد شوارع المطرية

قررت النيابة العامة نقل جثة طفل حديث الولادة، عُثر عليها بأحد شوارع منطقة المطرية إلى مشرحة زينهم، كما قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، واستيضاح وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية للطفل المعثور عليه، وكلفت وحدة المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لمعرفة المتسبب في الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة طفل حديث الولادة

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفل حديث الولادة بأحد شوارع دائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وإخطار النيابة العامة تم الانتقال إلى محل البلاغ.

وتبين العثور على جثة طفل حديث الولادة، وبالفحص الظاهري تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية في الجثة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود وتفريغ كاميرات المراقبة الكائنة بمحل البلاغ لكشف هوية المتهم بإلقاء جثة الطفل في الشارع.