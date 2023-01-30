ضبط شبكة بث فضائي بدون ترخيص تعرض أفلاما ومسلسلات مقرصنة في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني يقوم من خلاله ببث المحتوى المقرصن «أفلام ومسلسلات عربية وأجنبية» ما زالت بدور العرض السينمائي، ومملوكة لشركات الإنتاج الفني وهيئات البث الإذاعي المختلفة.

ويدير أيضا صفحتين على «فيس بوك»، وأنه يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيه محققا نسبة مشاهدة تصل إلى 1.4 مليون مشاهدة سنوياً، وتحقيق أرباح طائلة من الإعلانات عبر المواقع.

وكشفت التحريات عن أنه يتخذ من مسكنه الكائن بمنطقة سموحة بالإسكندرية، مقراً لإدارة تلك المواقع والصفحات، بالمخالفة لأحكام القانون.

جهاز لاب توب يستخدم لإدارة الصفحات والموقع الإلكتروني

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، جرى استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع والصفحات الإلكترونية المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم، وبالتفتيش في حضوره جرى ضبط جهاز لاب توب يستخدم لإدارة الصفحات والموقع الإلكتروني، وهاتف محمول مُحمل عليه «محفظة» تستخدم لتحصيل مبالغ مالية مقابل الإعلانات وبها مبلغ مالي، ومحفظة عملات رقمية تحتوي على عملات، وجهاز راوتر، و422 «ساعات ونظارات» مجهولة المصدر، وعدد كبير من بوالص الشحن فارغة البيانات، و3 أجهزة ريسيفر متصلة بالإنترنت.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير الموقع الإلكتروني، وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.