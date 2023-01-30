3 ألعاب تعرض هاتفك للخطر وتسرق محافظك الإلكترونية.. عليك حذفها

العديد من تطبيقات الألعاب والمحادثات، على الهاتف المحمول، متوفرة فقط من أجل مشاهدة الإعلانات، وهناك أيضًا تطبيقات للهاتف ضارة مُخصصة للتجسس، مما دفع خبراء التكنولوجيا للتحذير من تحميلها أو تركها على الموبايل، ونصحوا مستخدميها بحذفها، بحسب ما نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

3 تطبيقات، تتبع نشاط الإعلانات فقط، وتجني الكثير من الأموال دون فائدة تعود على المستخدمين، وهي تطبيقات خاصة بالألعاب وتشبه لعبة «Subway»، ويمكن الوصول وتحميلها عبر متجر جوجل، والثلاثة تطبيقات هما Lucky Step وWalkingJoy وLucky Habit، والثلاثة متصلون بخادم واحد للقيادة والتحكم.

الخبراء أكدوا لموقع «Dr Wed» المتخصص في التكنولوجيا، أن المهاجمين الإلكترونيين والقراصنة، يستخدمون هذا النوع من الخوادم والتطبيقات لإرسال برامج ضارة للمستخدمين، من هذه البرامج التجسس والقرصنة لسرقة البيانات والمحافظ الإلكترونية.

ميزة جديدة لجذب المستخدمين.. بلا فائدة

وأضاف تطبيق Lucky Step، ميزة جديدة لجذب أكبر عدد من المستخدمين، وهو دفع الأموال مقابل مشاهدة الإعلانات، وبعد تحقيق نسبة كبيرة من المشاهدات، حذف التطبيق ميزة تحويل المكافآت إلى أموال، دون دفعها للمستخدمين وأصبحت المكافآت بلا قيمة، ويقول الخبراء: «تم عرض عشرات الإعلانات الإضافية عليهم بعد ذلك لمشاهدتها من أجل تسريع عملية الانسحاب، ومع زيادة مشاهدة الإعلانات، زادت الأموال التي يجنونها».

20 مليون عملية تنزيل للتطبيقات الثلاثة.. ونصيحة الخبراء

يبلغ عدد تنزيلات التطبيقات الثلاثية حاليًا حوالي 20 مليون عملية تنزيل على مستوى العالم، ونصح خبراء الإنترنت والتكنولوجيا مستخدمي «أندرويد» بعدم تعريض هواتفهم أو محافظهم الإلكترونية للخطر عن طريق تنزيل هذه التطبيقات.