صحفي باكستاني: طالبان أعلنت مسؤوليتها عن تفجير مسجد بيشاور

قال فرخند، صحفي باكستاني، إن التفجير الذي استهدف مسجد بيشاور اليوم أسفر عن 32 قتيلا و147 جريحا حتى الآن، منوها بأن عدد القتلى قد يرتفع خلال الساعات المقبلة؛ لأن عدة جرحى في حالة حرجة.

وقوع التفجير وقت صلاة الظهر

وأوضح الصحفي الباكستاني في تصريحات لـ«الوطن»، أن تفجير مسجد بيشاور وقع خلال صلاة الظهر، منوها بأنه من بين القتلى رجال شرطة لأن المنطقة عبارة عن خط للشرطة.

ولفت إلى أنه من بين القتلى إمام المسجد، مؤكدا أن حركة طالبان باكستان أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

الانتحاري تجاوز نقطتي تفتيش أمني

وأشار إلى أن الحادث كان خرقًا أمنيًا واضحًا؛ إذ أن المنطقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة، ويقع خط الشرطة والمسجد في منطقة كانتونمنت، لافتا إلى تجاوز الانتحاري نقطتي تفتيش أمني.