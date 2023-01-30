ارتفاع ضحايا تفجير مسجد بيشاور في باكستان إلى 32 قتيلا «صور»

أفادت مصادر طبية باكستانية بمقتل 32 شخصا إثر تفجير انتحاري استهدف مسجدا بمدينة بيشاور في باكستان، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول باكستاني، إن العملية الانتحارية في مسجد مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، أسفرت عن 28 قتيلا ووأكثر من 150 جريحا، منوها إلى أن معظم الضحايا من رجال الشرطة.

ونوه مسؤول بمستشفى بيشاور، بوصول عشرات الجرحى، بينهم عدد من الحالات الحرجة بعد تفجير المسجد.

ووقع انفجار في مسجد كان به عدد كبير من المصلين في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد مسؤول شرطي لـ «رويترز».

وقال سيكاندار خان: «انهار جزء من المبنى، ويعتقد أن الكثيرين تحت الأنقاض».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في بيشاور، عاصمة ولاية خيبر بختونخوا المتاخمة لأفغانستان.