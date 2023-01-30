ارتفاع ضحايا تفجير مسجد بيشاور في باكستان إلى 28 قتيلا و150 مصابا

أعلن حاكم إقليمي باكستاني، ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية، إلى 28 قتيلا على الأقل، و150 مصابا، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

وكانت الشرطة الباكستانية قالت في وقت سابق من اليوم، إن عدد القتلى ارتفع إلى 20، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 95 جريحا.

الانتحاري فجر نفسه داخل المسجد

وأفاد مسؤولون بالشرطة وشهود عيان، أن الانتحاري فجر نفسه داخل مسجد بيشاور، إذ كان أكثر من 150 شخصا يؤدون صلاة الظهر، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».