شرطة باكستان: ارتفاع ضحايا تفجير مسجد بيشاور إلى 20 قتيلا و95 جريحا

أعلنت الشرطة الباكستانية ارتفاع عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية، اليوم، إلى 20 قتيلا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 95 جريحا.

وأضح المسؤول البارز في شرطة بيشاور، صديق خان، أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، وأن هناك مخاوف من ارتفاع عدد القتلى في تفجير مسجد باكستان، إذ أن العديد من الجرحى في حالة حرجة.

معظم ضحايا تفجير مسجد باكستان من رجال الشرطة

وأوضح مسؤول في مستشفى بمدينة بيشاور القريبة من حدود أفغانستان، أن معظم القتلى في تفجير المسجد، من رجال الشرطة، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

وأشار المتحدث باسم المستشفى الرئيسي في بيشاور، محمد اسيم خان، إلى وصول 39 جريحا على الأقل للمستشفى حتى الآن، وفقا لوكالة «فرانس برس»، قائلا: «تلقينا عددا من الجثث. إنه وضع طوارئ».