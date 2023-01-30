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تفاصيل تفجير مسجد بيشاور في باكستان.. استهدف ضباط شرطة أثناء صلاة الظهر «فيديو»

كتب:

سحر المكاوى
01:32 م | الإثنين 30 يناير 2023
تفجير مسجد في باكستان

تفجير مسجد في باكستان

وقع تفجير انتحاري في مسجد بمدينة بيشاور بشمال غرب باكستان، اليوم، وقال مسؤول فىى مستشفى بمدينة بيشاور إن العديد من الضحايا كانوا من ضباط الشرطة الذين تجمعوا من أجل صلاة الظهر وفقا لوكالة أنباء رويتزر 

وأفاد مسؤولون بالشرطة وشهود عيان، أن الانتحاري فجر نفسه داخل المسجد، إذ كان أكثر من 150 شخصا يؤدون صلاة الظهر، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

معظم الضحايا من رجال الشرطة

وقال مسؤول باكستاني، اليوم، إن العملية الانتحارية في مسجد مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، أسفرت عن 28 قتيلا و150 جريحا حتى الآن، مؤكدا أن معظم القتلى من رجال الشرطة.

وطوقت قوات الأمن منطقة التفجير، موضحا أنه ناتج عن عملية انتحارية، مع وجود مخاوف من ارتفاع عدد القتلى في ظل وجود حالات حرجة بين المصابين. 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في بيشاور، عاصمة ولاية خيبر بختونخوا المتاخمة لأفغانستان.

 

الانفجار وقع بالقرب من شرطة بيشاور 

وقال مسؤول في الشرطة، يدعى سيكاندار خان: «انهار جزء من المبنى ويعتقد أن الكثيرين تحت الأنقاض»، مشيرا إلى أن المسجد كان مليئا بالمصلين وقت الانفجار، وفقا لوكالة أنباء «رويترز». 

ووفقا لوسائل إعلام هندية، وقع الانفجار بالقرب من منطقة خطوط شرطة بيشاور.

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بقلم سحر المكاوى