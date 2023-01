تفاصيل تفجير مسجد بيشاور في باكستان.. استهدف ضباط شرطة أثناء صلاة الظهر «فيديو»

وقع تفجير انتحاري في مسجد بمدينة بيشاور بشمال غرب باكستان، اليوم، وقال مسؤول فىى مستشفى بمدينة بيشاور إن العديد من الضحايا كانوا من ضباط الشرطة الذين تجمعوا من أجل صلاة الظهر وفقا لوكالة أنباء رويتزر

وأفاد مسؤولون بالشرطة وشهود عيان، أن الانتحاري فجر نفسه داخل المسجد، إذ كان أكثر من 150 شخصا يؤدون صلاة الظهر، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وقال مسؤول باكستاني، اليوم، إن العملية الانتحارية في مسجد مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، أسفرت عن 28 قتيلا و150 جريحا حتى الآن، مؤكدا أن معظم القتلى من رجال الشرطة.

وطوقت قوات الأمن منطقة التفجير، موضحا أنه ناتج عن عملية انتحارية، مع وجود مخاوف من ارتفاع عدد القتلى في ظل وجود حالات حرجة بين المصابين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في بيشاور، عاصمة ولاية خيبر بختونخوا المتاخمة لأفغانستان.

A suicide bomber blew himself up in a mosque in Peshawar, #Pakistan, in which about 20 were killed and 50 were injured.



The injured have been sent to the hospital for treatment. pic.twitter.com/OWxDZIdC9B