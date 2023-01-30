الكاتب هاني شمس: صلاح جاهين مخترع الكاريكاتير السياسي الاجتماعي في مصر

قال الكاتب هاني شمس، إنّ صلاح جاهين هو أول من اخترع الكاريكاتير السياسي الاجتماعي في مصر، مُضيفًا: «لقد أنهينا جهودًا كبيرة في فن الكاريكاتير».

ندوة «صلاح جاهين وفن الكاريكاتير»

وأضاف خلال ندوة «صلاح جاهين وفن الكاريكاتير»، التي تقام حاليا في القاعة الرئيسية بلازا 1 «قاعة صلاح جاهين» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54 في خامس أيامه وسط عدد من الحضور، وتديرها د. مروة مرسي رئيس قسم المحافظات بجريدة «الوطن»، بحضور عبد الله الصاوي، وعماد عبد المقصود، أنّه بعد صدور مجلة «صباح الخير» و«روز اليوسف» بقيادة صلاح جاهين، شهدنا تغيرات كبيرة في المفاهيم الاجتماعية لدى الجمهور.

وتابع «شمس» حديثه خلال الندوة بأنّ صلاح جاهين، نجح في دفع العديد من الرسامين إلى المشي على خطاه في فن الكاريكاتير، ونجح أيضًا في معالجة قضايا اجتماعية عدة من خلال فن الكاريكاتير.

وتضمنت محاور الندوة الحديث عن بداية الكاتب صلاح جاهين، مع فن الكاريكاتير، وكيف تألق فيه مؤثرًا في عقول العديد من محبي فن الكاريكاتير.

غلاف «الوطن» عن معرض الكتاب

وتصدرت غلاف عدد جريدة «الوطن» اليوم، صورة أب يداعب طفله في الهواء داخل معرض الكتاب، والتقطها المصور الصحفي محمود صبري، ونُشرت مصحوبة بتعليق من رباعيات الكاتب صلاح جاهين الذي جرى اختيارهشخصية معرض الكتاب لهذا العام.