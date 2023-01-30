افتتاح الملتقى الدولي الأول بين جامعات الصعيد وإيطاليا بالأقصر

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، الملتقى الدولي الأول بين جامعات صعيد مصر وجامعات إيطاليا، برعاية المعهد الثقافي الإيطالي.

حضر الملتقى عدد من رؤساء الجامعات الإيطالية وعمداء كليات السياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات والآثار والألسن والطب والفنون الجميلة بجامعة الأقصر، بالإضافة لعدد من المسئولين والطلاب في تخصصات مختلفة.

بروتوكولات تعاون بين جامعات الصعيد وإيطاليا

ومن المقرر توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ممثلاً عن جامعات صعيد مصر، ورؤساء الجامعات الإيطالية.

يأتي هذا الملتقى في إطار التعاون الوثيق بين جامعات صعيد مصر وجامعات إيطاليا والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، وفي إطار خطة المعهد الثقافي الإيطالي لتوطيد أواصر الصداقة والمحبة والتعاون الثقافي والفني والإبداعي بين جامعات إيطاليا وجامعات صعيد مصر.

حفل أوركسترا في معبد الأقصر

وسيقام مساء اليوم حفل أوركسترا بمعبد الأقصر الساعة السادسة مساءً، بحضور 60 عازفا من طلاب جامعة إيطاليا بقيادة المايسترو Elio Orciuolo.

ويهدف الملتقى لتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وترويج برامج التعليم المصرية الإيطالية وتنشيط السياحة الطلابية من إيطاليا إلى مصر وتنشيط سياحة الموتمرات بالأقصر.