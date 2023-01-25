هالة صدقي: «مهرجان الأقصر اتولد على إيدي وتكريم مصر يزيدني فخرا»

قالت الفنانة هالة صدقي، إن تكريم مصر لها في أي مهرجان يزيدها فخرًا وسعادة، مشيرة إلى أنها من أوائل الفنانين التي حضرت افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إذ يختلف عن بقية المهرجانات كونه يهتم بالقارة الأفريقية والتي تمثل أهمية كبرى بالنسبة لنا من الناحية الفنية والسياسية والمعنوية، معلقة: «المهرجان ده اتولد على إيدي».

«صدقي»: «أختار أدواري بعناية»

وأضافت «صدقي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أنها تحرص على معرفة المخرج قبل قبول أي عمل فني جديد، متابعة أنها لا تهتم إذا كان دورها رئيسي أم لا، إنما تركز على مدى تأثير دورها على المجتمع والاستفادة منه، مثل دورها في مسلسل فاتن أمل حربي الذي كان يسلط الضوء على موضوع هام للغاية يخص المرأة والقوانين المتعلقة بها، موضحة أنها اشتركت في هذا المسلسل بهدف دق جرس إنذار للقائمين على المحاكم والقوانين والقضايا الخاصة بالمرأة.

صدقي: «سعدت للغاية بتكريمي في مهرجان قرطاج»

وتابعت: «سعدت للغاية بتكريمي في مهرجان أيام قرطاج لصناعة السينما، كونه مهرجان دولي عالمي مُقام منذ 40 سنة ماضية، كما أنه من أقدم المهرجانات المتواجدة في المنطقة العربية»، متابعة أن مهرجان قرطاج يختار ضيوفه المكرمين بعناية شديدة للغاية وفقًا لأسباب وأهداف، وليس مجرد تكريم تقليدي، ذاكرة أن أول عمل فني لها كان مع الفنان عبد المنعم مدبولي «لا يا ابنتي العزيزة»، وكان من العلامات البارزة في مشوارها الفني مع مسلسلات «رحلة المليون»، «أرابيسك»، «حالة خاصة»، «زيزينيا»، «الحفار».