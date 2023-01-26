أستاذ آثار: كشف الأقصر عبارة عن أول مدينة سكنية صناعية من العصر الروماني

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار في جامعة القاهرة، إنّ أثريين مصريين تابعين لوزارة السياحة والآثار، عثروا على كشف أثري شرق الأقصر منذ يومين، وهو أول مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني، ويرجع تاريخها إلى القرنين الثاني والثالث الميلادي، موضحا أنّ الدكتور زاهي حواس سيعلن في الساعة العاشرة صباحا، عن كشف أثري في منطقة جسر المدير بسقارة عند هرم الملك تيتي، حيث المنطقة غنية بالآثار.

كشف أثري جديد في الأقصر

وأضاف بدران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة dmc، أنّ المدينة عبارة عن أحياء مقسمة إلى قسم سكني ومجموعة من الورش الخاصة بصناعات مختلفة، مثل المعادن والفخّار والطوب اللبن، وهناك جزء عُثِر فيه على مجموعة من الأدوات والأواني الفخاري المختلفة.ّ

عملات برونزية وأبراج لتربية الحمام في الكشف الأثري

وتابع أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أنّه جرى العثور على مجموعة عملات برونزية، وجزء فيه أبراج لتربية الحمام، والجزء الخاص بأسوار المدينة، موضحا أنّ الكشف إضافة كبيرة، حيث توجد معابد مصرية قديمة كثيرة، إضافة إلى المقابر والتماثيل، ولكن المدن السكنية يعتبر الكشف عنها إضافة جديدة، حيث تُعبر عن حياة الناس والتصميم المعماري للمدينة.

ولفت بدران، إلى أنّ الآثار الرومانية تستكمل حلقة من حلقات المصري القديم، وتعبر عن قوة إسهام الحضارة المصرية القديمة، التي كانت قائمة على الزراعة، بعدما نزل المصريون إلى وادي النيل.