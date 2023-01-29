15 سيارة متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة في الأقصر ضمن معارض «أهلا رمضان»

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر قوافل السيارات التموينية المتنقلة، تمهيدا لتوجيهها للمناطق البعيدة والتي تحتاج دعم لمحاربة الغلاء، وقوام القافلة 15 سيارة مابين طن ونصف و5 طن للسيارة.

وأكد محافظ الأقصر، جهود ومساعي الدولة وتوجيهات الحكومة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة، وذلك لضمان توفير حياة كريمة لائقة لكل المواطنين فى ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى توافر المخزون الاستراتيجي لكل السلع الغذائية.

ومن جهته، قال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن سيارات القوافل تتوفر بها جميع المنتجات والسلع الغذائية بنسبة تخفيضات تصل إلى 30%، وتتوافر بالسيارات المتنقلة لحوم ودواجن مجمدة ذات جودة عالية.

سعر كيلو اللحم في معارض أهلا رمضان

وتتراوح سعر كيلو اللحم المجمد ما بين 130 و140 جنيها، والأرز بـ15 جنيها للكيلو، والسكر بـ17 جنيها للكيلو، كما تتوافر الجبن بأنواعها ودقيق وخضروات مجمدة، وأسعار الزيت تتراوح ما بين 35 وحتى 50 جنيها للتر الواحد.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه جرى افتتاح عدد 6 معارض أهلاً رمضان على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، تضمنت معرض ببندر الأقصر بشارع المحطة، ومعرض بمركز إسنا بشوارع السوق الحضري وأحمد عرابي، ومعرض بمركز أرمنت بشارع المستشفى، ومعرض بمركز البياضية بشارع مجلس المدينة، ومعرض بمركز القرنة بجزيرة البعيرات، ومعرض بمركز الطود بشوارع مجلس المدينة، مضيفا أن كافة المعارض تقدم سلع غذائية وغير غذائية بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30% ، ويتواجد فيها السكر بسعر 14.5 جنيه للكيلو.