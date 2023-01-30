السكة الحديد تعلن تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة بين الإسكندرية وأسوان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين «الإسكندرية وأسوان»، والعكس، وذلك اعتبارا من الأربعاء المقبل؛ إذ تقرر تشغيل قطار 3006 بعربات ثالثة مكيفة من الإسكندرية إلى أسوان يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21.45 يصل لمحطة القاهرة الساعة 00.25 ويقوم منها الساعة 00,50 يصل لمحطة أسوان 13,30 طبقاً للجدول المرفق.

تفاصيل القطارات الإضافية

وأضافت السكة الحديد، في بيان لها، أنه اعتبارا من الخميس الموافق 2 / 3 / 2023 تشغيل قطار 3007 بعربات ثالثة مكيفة من أسوان إلى الإسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10.00 ويصل لمحطة القاهرة الساعة 22.25 ويقوم منها الساعة 23.00 ويصل لمحطة الإسكندرية الساعة 1.40 طبقاً للجدول المرفق.