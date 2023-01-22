طرق حجز تذاكر القطارات من موقع السكة الحديد.. لا تستغرق سوى دقائق 

تُقدّم «الوطن» في إطار دورها الخدمي، طرق حجز تذاكر القطارات من موقع السكة الحديد، في خطوات مُبسطة، تسهيلاً على المواطنين، بالتزامن مع وجود تعاون وثيق بين هيئة السكة الحديد والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، لسرعة التعاون في مجال السلامة بمنظومة السكك الحديدية وكذلك في مجال تدريب كل العاملين على أحدث النظم العالمية في قطاعات السكك الحديدية.

طرق حجز تذاكر القطارات من موقع السكة الحديد

- يدخل المسافر على موقع سكك حديد مصر من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

- يسجل المسافر مستخدم جديد حال الدخول للموقع أول مرة من خلال إدخال بيانات المستخدم، والتي تشمل اسم المستخدم، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المحمول.

- يدخل المسافر إلى النظام بعد التسجيل من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين به.

- يختار المسافر محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر الذي يرغب فيه.

- يختار المستخدم رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة سواء الأولى أو الثانية، حال وجود مقاعد متاحة.

- يدخل المسافر بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

- المرحلة الأخرى، يعرض النظام بيانات الحجز، ويتم إرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم، ويمكن طباعة البيانات وحملها ورقيا.

- المرحلة الأخيرة، يتجه المستخدم للمقعد المحدد بحسب القطار والعربة ورقم المقعد في بيانات الحجز، ويحق لكل راكب حجز 4 تذاكر.

خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية

- الحصول على تذكرة السفر من شباك صرف التذاكر قبل دخول المحطة.

- وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة.

- يوجد مكان مخصص للتذاكر وآخر للكروت.

- لا يسمح إلا بمرور فرد واحد.

- لا يمكن الدخول والخروج من الأبواب إلا باستخدام التذكرة أو الإشتراك.

- الدخول بعد فتح الأبواب.

- الوقوف قبل حدود الماكينة حتى تفتح البوابة.

- التوجه إلى الرصيف واستقلال القطار.

- الاحتفاظ بتذكرة السفر حتى محطة الوصول.

- تستخدم التذكرة مرة واحدة فقط للدخول والخروج يوم السفر.