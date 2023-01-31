5 أماكن للاستمتاع بالإجازة في الدقهلية بـ5 جنيهات.. فسحة «على قد الإيد»

تقع الدقهلية، ضمن محافظات الوجه البحري، وتتميز بأماكن أثرية وحدائق عديدة يمكن زيارتها، وتعد العاصمة المنصورة، من أبرز مدن المحافظة، وتشهد العديد من الأماكن الترفيهية، التي يمكن الاستمتاع بزيارتها خلال إجازة نصف العام الدراسي.

وتستعرض «الوطن» أبرز الأماكن السياحية والترفيهية والأثرية، التي يمكن زيارتها في محافظة الدقهلية، ضمن حملة فسحة «على قيد الإيد»، وبأسعار رمزية لا تتعدى 5 جنيهات، ومنها ما يمكن زيارته مجانًا.

شارع المشاية

يعد شارع المشاية بمدينة المنصورة، من أبرز الأماكن الترفيهية في الدقهلية، ويزوه مئات المواطنين يوميًا، من مختلف المحافظات، وهي فسحة مجانية، ويمكنك فقط، دفع بعض الأموال في شراء مشروبات باردة أو ساخنة، وهو أمر اختياري.

كورنيش النيل وميدان أم كلثوم

يمكن الاستمتاع بالهواء ومياه نهر النيل والسير على كورنيش النيل بالمنصورة، والجلوس على المقاعد المخصصة، دون أن تدفع جنيهًا واحدًا، ويعد أبرز الأماكن التي يقصدها زوار محافظة الدقهلية، كما يعد أيضًا ميدان أم كلثوم، وجهة جيدة لقضاء الوقت خلال العطلات والإجازات، حيث يحتوى على العديد من المحلات والمطاعم، والجناين الصغيرة على جانبي الطريق.

حديقة شجرة الدر

من أبرز وأشهر الحدائق بمدينة المنصورة، وهي الحديقة الوحيدة المطلة على نهر النيل، وتسمى بمنتزة الفقراء، وتبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط، بحسب الموقع الرسمي لمحافظة الدقهلية.

تل الربع

عرفت تلك المنطقة في السابق بمدينة «مينديس»، وتل الربع عبارة عن أطلال لإحدى المدن الفرعونية، ويبلغ ارتفاعه 11 مترًا، وهي منطقة أثرية يمكن زيارتها مجانًا.

دار ابن لقمان

دار ابن لقمان في مدينة المنصورة من أشهر الأماكن الأثرية بمحافظة الدقهلية، وشهدت أثر لويس التاسع ملك فرنسا، بعد معركة قوية بالقرب من المنصورة، ويبلغ سعر تذكرتها 5 جنيهات، بحسب ما أكده الزوار عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».