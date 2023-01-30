مصرع فتاة دهسها قطار أثناء عبور مزلقان حي المنصورة في المنيا

استقبل مستشفى المنيا العام، جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها، اصطدم بها القطار، أثناء عبورها لشريط السكة الحديد على مزلقان كوبري المنصورة بمركز المنيا، وأودعت الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

قطار يدهس فتاة في المنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من قسم شرطة البندر، يفيد باصطدام قطار سريع قادم من القاهرة ومتجه إلى محافظات جنوب الصعيد، بفتاة في العقد الثالث من عمرها، وذلك أثناء عبورها لمزلقان السكة الحديد بكوبري المنصورة القديم بمدينة المنيا، وجار التعرف على هويتها.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وأودع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى المنيا العام، وانتدبت النيابة مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي عليها قبل إصدار تصريح الدفن.